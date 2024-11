Lo speaker repubblicano alla Camera Usa Mike Johnson. Keystone

Lo speaker della Camera Usa Mike Johnson ha detto alla trumpiana Marjorie Taylor Greene nell'incontro a porte chiuse di oggi tra i deputati repubblicani che non saranno più inviati soldi all'Ucraina. Lo riferiscono al New York Times due fonti informate.

SDA

Secondo quanto riferisce Fox News, citando diverse fonti, il presidente eletto Donald Trump dovrebbe presto nominare un inviato per la pace in Ucraina per guidare i negoziati sulla fine della guerra con la Russia.

«Vedrete un inviato speciale di alto livello, qualcuno con molta credibilità, a cui verrà assegnato il compito di trovare una soluzione, di arrivare a un accordo di pace», ha detto una delle fonti. «Lo vedrete a breve», ha aggiunto.

SDA