L'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri Josep Borrell Keystone

«È necessaria con urgenza una pausa nelle ostilità per consentire l'accesso umanitario». E' l'appello lanciato su X dall'Alto rappresentante Ue Josep Borrell.

«Condanniamo tutti gli attacchi contro i civili, compresi i continui raid missilistici indiscriminati contro Israele, e chiediamo il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi», aggiunge Borrell, ricordando che «Gaza è in completo blackout e isolamento mentre continuano i pesanti bombardamenti. L'Unrwa (l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ndr) mette in guardia sulla situazione disperata della popolazione di Gaza senza elettricità, cibo e acqua. Troppi civili, compresi i bambini, sono stati uccisi. Ciò è contrario al diritto internazionale umanitario».

L'esercito israeliano ha intanto diffuso i video degli interrogatori di due miliziani di Hamas – che hanno partecipato all'attacco dello scorso 7 ottobre – nel quale «confermano che l'organizzazione terroristica ha il suo nascondiglio sotto l'ospedale Shifa di Gaza City».

Già ieri il portavoce militare Daniel Hagari aveva fornito quelle che Israele considera le prove della circostanza. Nei video i due hanno sostenuto che il comando centrale di Hamas si cela sotto l'ospedale.

SDA