Il premier indiano Narendra Modi mentre accoglie i leader mondiali prima dell'avvio dei lavori del G20. Keystone

Il premier indiano Narendra Modi ha dato il via a New Delhi ai lavori del primo dei due giorni del vertice del G20 in cui annuncerà la Global Biofuel Alliance.

«Il mondo soffre di una crisi di fiducia», ha detto Modi nelle prime battute introduttive. La prima sessione è dedicata al tema «Una Terra», alla quale ne seguirà un'altra dal tema «Una famiglia», seguendo l'approccio della presidenza indiana sulla inclusività, la ricerca di soluzioni, l'ambizione e la decisione.

Modi: guerra aggrava crisi di fiducia

«L'India dà il benvenuto a tutti i delegati al G20. Abbiamo bisogno di avere un approccio umanocentrico verso ogni sfida», ha affermato Modi. «Il mondo ha una grave crisi di fiducia e la guerra l'ha resa più profonda. Se riusciamo a sconfiggere il Covid, possiamo sconfiggere questa crisi di fiducia», ha aggiunto. «Dovremo tutti cercare soluzioni concrete al terrorismo, al cambiamento climatico, alle catene degli approvvigionamenti, alla sicurezza informatica».

Modi: Unione Africana membro permanente

L'Unione Africana (UA) ha ufficialmente un posto al G20 come membro permanente, ha poi annunciato il primo ministro di New Delhi. Concluso il suo discorso introduttivo, Modi ha invitato il presidente dell'UA Azali Assoumani, presidente delle Comore, a prendere posto abbracciandolo. Assoumani si è seduto fra gli altri leader mentre un addetto sistemava sul tavolo il cartellino dell'UA e la bandiera verde dell'organizzazione internazionale. Un momento storico salutato dall'applauso dei leader.

«Con l'approvazione di tutti, propongo che l'Unione Africana prenda il suo posto come membro permanente del G20», ha detto Modi, prima dell'applauso che ha sancito l'ingresso dell'organizzazione continentale composta di 55 Stati, nata nel 2002.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel plaude all'ingresso dell'UA nel G20 come membro effettivo. «Siamo lieti che all'Unione Africana sia stata concessa la piena adesione al G20. L'Ue è stata un convinto sostenitore di questa iniziativa e sono lieto di averla sostenuta fin dall'inizio», ha osservato Michel in un post su X (già Twitter). «Auspico una stretta collaborazione anche in questo ambito», ha aggiunto.

SDA