Mosca guadagna miliardi, ecco perché il tetto al prezzo del petrolio non funziona

Il Presidente russo Vladimir Putin parla durante la visita al complesso navale «Zvezda» nella baia di Bolshoy Kamen, nell'estrema regione orientale di Primorsky Krai, in Russia, lunedì 11 settembre 2023. KEYSTONE

In teoria, il blocco dei prezzi del petrolio era una misura ragionevole per danneggiare l'economia russa. Ma perché la nazione di Putin guadagna così tanto dal greggio nonostante le sanzioni?

I prezzi del petrolio russo, l'Urals, sono attualmente in aumento.

Per Mosca rappresentano entrate aggiuntive per oltre 30 miliardi di dollari.

È chiaro che il tetto massimo ai prezzi del petrolio previsto dal G7 non sta funzionando come previsto.

Questo è dovuto anche ai suoi stessi controlli praticamente inesistenti. Mostra di più

Quest'estate i sostenitori dell'Ucraina hanno osservato con piacere la caduta del valore del rublo russo, augurando a Mosca un crollo economico.

Negli ultimi mesi, tuttavia, c'è stato uno sviluppo meno pubblicizzato che difficilmente farà piacere a Kiev e ai suoi alleati occidentali: l'andamento del prezzo del petrolio greggio, e più specificamente della varietà russa, l'Urals.

Come nota la rivista tedesca Der Spiegel, a giugno l'Urals era ancora scambiato sui mercati mondiali a un prezzo tra i 54 e i 56 dollari (circa 48-50 franchi) al barile (159 litri). Nel frattempo, però, un barile è arrivato a valere fino a 74 dollari (66 franchi svizzeri). L'ultimo dato lo dava a 68,56 .

Questi 15-20 dollari in più hanno un impatto enorme, che sarà tangibile solo nel corso dell'anno: l'aumento dei prezzi porta a Mosca circa 25-30 miliardi di franchi di entrate aggiuntive. Secondo lo «Spiegel», questo equivale a quasi un quarto della performance economica totale dell'Ucraina.

I principali Paesi industriali, dominati dall'Occidente, hanno deciso lo scorso inverno di limitare il prezzo di vendita del greggio russo. Il piano prevedeva che le compagnie di navigazione occidentali trasportassero il petrolio russo solo a un prezzo negoziato di 60 dollari o meno.

La stessa condizione doveva essere applicata alle compagnie di assicurazione occidentali per garantire il carico.

All'inizio il piano sembrava funzionare

La Segretaria del Tesoro statunitense Janet Yellen, tra gli altri, è stata una delle artefici di questa manovra, che in teoria era senza dubbio intelligente. Il tetto ai prezzi doveva limitare le entrate della Russia dalle vendite di petrolio senza permettere che i prezzi del mercato mondiale andassero fuori controllo.

All'inizio il piano sembrava funzionare: i prezzi di vendita delle forniture di petrolio russo attraverso il Mar Baltico e il Mar Nero sono diminuiti. Mosca è stata addirittura costretta a praticare prezzi irrisori per queste rotte. Gli acquirenti in India e in altri Paesi asiatici pagavano 40-45 dollari al barile. La mancanza di entrate fiscali si è fatta sentire anche in Russia, al punto che il Cremlino ha dovuto tappare i buchi di bilancio.

Ma nei porti di esportazione di Primorsk, sul Mar Baltico, e Novorossijsk, sul Mar Nero, i prezzi sono ora ben oltre i 60 dollari al barile. Almeno questo è quanto osserva l'economista Benjamin Hilgenstock, che lavora presso l'Istituto KSE della Kyiv School of Economics.

In qualità di membro del Gruppo di lavoro internazionale sulle sanzioni alla Russia, insieme ad altri ricercatori sta monitorando da vicino le esportazioni di greggio della Russia.

La situazione è cambiata, ma il tetto non c'entra nulla

Come ha dichiarato Hilgenstock allo «Spiegel», il problema principale è che i governi occidentali hanno scambiato «la correlazione per la causalità». È vero che i prezzi delle esportazioni russe sono scesi dopo la decisione di fissare un tetto ai prezzi, ma la misura non è stata la causa.

Infatti, quasi contemporaneamente, in Europa è stato deciso un secondo strumento per ridurre le entrate petrolifere russe: un blocco generalizzato delle importazioni di petrolio russo via mare. Il più grande cliente tradizionale per il petrolio delle petroliere di Primorsk e Novorossijsk è venuto così improvvisamente a mancare.

Le navi russe si sono invece dirette verso l'India, dove i nuovi acquirenti hanno imposto prezzi bassi. «Questo non ha nulla a che fare con il price cap», spiega Hilgenstock. In Occidente, tuttavia, la misura è stata celebrata.

La Russia e l'Arabia Saudita hanno quindi deciso di ridurre congiuntamente la loro produzione di petrolio. Di conseguenza, i prezzi del mercato mondiale hanno ricominciato a salire e il fallimento del tetto del prezzo del petrolio non ha più potuto essere nascosto.

Problema notato già da mesi

Hilgenstock e i suoi colleghi hanno attirato l'attenzione sul problema già in primavera. Alcuni mesi fa, gli scienziati hanno scoperto che il porto di Kosmino, sul Mar del Giappone, continuava a spedire petrolio russo in massa a un prezzo ben superiore ai 60 dollari al barile.

Un dettaglio esplosivo: circa la metà delle navi che facevano scalo in questo porto dell'Estremo Oriente erano noleggiate da compagnie di navigazione occidentali o assicurate da compagnie occidentali.

Queste tendenze si stanno ora replicando a Primorsk e Novorossijsk, dove la percentuale è ancora più alta. Per Hilgenstock, tuttavia, «la cattiva notizia è quella buona»: il meccanismo del price cap è intatto e la Russia ha ancora bisogno di fornitori di servizi occidentali per le sue esportazioni di petrolio.

I Paesi del G7 non applicano il tetto in modo coerente

Perché il tetto al prezzo del petrolio non funziona come dovrebbe? «Una sanzione di questo tipo funziona solo se i governi dimostrano in modo credibile alle aziende che la applicheranno», spiega Hilgenstock nell'intervista allo Spiegel. Chiaramente, gli stessi Paesi del G7 non stanno applicando rigorosamente le regole imposte.

Finora, nell'UE, le compagnie di navigazione e le assicurazioni sono tenute a ottenere solo un «certificato». Questo deve confermare alle compagnie di commercio del petrolio che il tetto massimo del prezzo viene rispettato.

Ci fossero i controlli...

Non è noto se le autorità dei Paesi del G7 controllino questo aspetto e, in caso affermativo, come.

Tuttavia, controlli rigorosi consentirebbero di raggiungere l'obiettivo: come hanno calcolato Hilgenstock e altri ricercatori, la Russia genererebbe solo 144 miliardi di dollari di vendite di petrolio nel 2024, se prendiamo come base di calcolo un prezzo degli Urali di 77 dollari al barile.

Se anche i Paesi del G7 abbasseranno il tetto a 50 dollari, alla Russia resteranno solo 64 miliardi di dollari di entrate. Se non si interviene, l'anno prossimo Mosca sarà in grado di guadagnare circa 188 miliardi di dollari dal greggio.