Per la seconda volta consecutiva, Vladimir Putin ha salutato il nuovo anno lanciando una salva di droni e missili sull'Ucraina, mentre ancora si contano i morti del massiccio attacco russo del 29 dicembre, saliti a 50 di cui 27 nella sola Kiev. Il 2023 si è così chiuso con una nuova recrudescenza della guerra e l'inizio del 2024 non appare migliore.

Il presidente russo Vladimir Putin durante il suo discorso alla nazione in occasione di Capodanno 2024. KEYSTONE

La Russia «non arretrerà», «li spazzeremo via», ha minacciato lo zar a Capodanno. L'anno prossimo «devasteremo» le forze di Mosca, ha replicato a distanza Volodymyr Zelensky nel suo discorso di fine anno, incoraggiando gli ucraini a resistere ed esortando gli alleati a continuare a sostenere Kiev e la sua lotta contro l'invasore.

«Abbiamo dimostrato più volte che possiamo risolvere i compiti più difficili e che non arretreremo mai perché nessuna forza può dividerci», ha affermato dal canto suo Putin alla vigilia del nuovo anno, che lo vedrà anche candidato per un nuovo mandato presidenziale, senza citare direttamente il conflitto in Ucraina. Il giorno dopo, in visita all'ospedale militare di Vishnevskij, ha poi minacciato di «intensificare gli attacchi».

Botta e risposta

E ha accusato Kiev per «l'attacco mirato contro la popolazione civile» di Belgorod, che il 30 dicembre ha causato almeno 25 morti e 109 feriti. «Nessun crimine contro i civili resterà impunito, questa è una certezza», ha assicurato il presidente russo, certo che «il nemico stia implodendo»: «L'Ucraina sta finendo le attrezzature militari e noi ne aumenteremo la produzione».

Al contrario Zelensky nel suo discorso ha annunciato che quest'anno anche Kiev aumenterà la sua produzione interna e si doterà di «un milione di droni» propri, così come degli aerei da combattimento forniti dagli alleati occidentali.

«I nostri piloti stanno già padroneggiando gli F-16», ha detto. E con i jet «i nostri nemici vedranno qual è la nostra vera ira».

Dei colloqui di pace sembrano lontanissimi

Nessun cenno nelle parole dei due leader all'ipotesi di un negoziato, né a una soluzione diplomatica che ponga fine – o almeno sospenda – alla guerra scatenata dal Cremlino quasi due anni fa con l'invasione.

Nella sua consueta retorica, Putin ha accennato alla volontà di chiudere il conflitto, ma, ha ribadito, alle sue condizioni. Condizioni che restano inaccettabili per Zelensky, determinato a cacciare il nemico dai suoi confini o, comunque, a non cedere altro territorio.

I civili continuano a morire

Così, anche il 2024 inizia con il fragore delle armi. L'Aeronautica militare di Kiev denuncia che, tra San Silvestro e Capodanno, la Russia ha lanciato un numero «record» di droni Shahed – e di averne abbattuti 87 su 90 – e anche 8 missili di vario tipo verso diverse regioni. Almeno due persone sono state uccise da un raid nella regione di Sumy, ha riferito il ministero dell'Interno.

Rottami di droni intercettati hanno colpito anche il museo di Storia di Leopoli, città patrimonio mondiale dell'Unesco nell'ovest dell'Ucraina, facendo scoppiare un incendio che lo ha distrutto: «Simbolico e cinico. Una guerra contro la nostra storia», ha scritto il sindaco Andriy Sadovyi su Telegram.

Secondo le autorità filorusse dell'autoproclamata repubblica di Donetsk, infine, quattro persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite in un bombardamento ucraino nel centro della città.

SDA