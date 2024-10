In passato Elon Musk ha votato democratico, ora ha cambiato idea. Keystone

Elon Musk alza la ricompensa per chi lo aiuta a sostenere Donald Trump. Il patron di Tesla offre 100 dollari agli elettori registrati in Pennsylvania per firmare una petizione a favore dell'ex presidente.

SDA

«Se sei un elettore registrato in Pennsylvania, tu e chiunque te lo abbia segnalato riceverete ora 100 dollari per firmare la nostra petizione a sostegno della libertà di parola e del diritto di portare armi. Guadagna denaro sostenendo qualcosa in cui credi già», ha scritto il Ceo di SpaceX ai suoi oltre 200 milioni di follower su X, riferendosi al primo e secondo emendamento della costituzione americana.

Musk offre altri 47 dollari (un numero non casuale, visto che il prossimo presidente degli USA sarà il 47esimo della storia) per ogni successivo elettore registrato segnalato per la petizione.

In cerca di elettori

L'obiettivo dichiarato della petizione è registrare un milione di elettori negli stati in bilico, consentendo solo agli elettori registrati in Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin e North Carolina di firmare e richiedere i 100 dollari prima che l'offerta scada il 21 ottobre (scadenza per la registrazione degli elettori).

Allo stesso modo, la homepage di «America Pac», il comitato elettorale creato da Musk a supporto di Trump, sta reclutando persone che «sono interessate a lavorare per aumentare le registrazioni degli elettori e l'affluenza alle urne» per 30 dollari l'ora e «bonus per le prestazioni».

Mentre la legge federale stabilisce che pagare le persone per votare o accettare pagamenti per la registrazione degli elettori o il voto è un reato, compensare le persone per aver firmato petizioni o per aver convinto altri a firmare petizioni non è contro la legge.

SDA