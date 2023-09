Proteste davanti alla fabbrica della Tesla a Fremont, in Calfiornia, per l'incontro fra Elon Musk e Benjamin Netanyahu. Keystone

«Ovviamente sono contro l'antisemitismo. La libertà di parola significa qualche volta dire qualcosa che non piace ad altri. Non promuoveremo i discorsi d'odio».

Elon Musk è chiaro parlando in diretta su X con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in queste ore in California prima di approdare a New York per l'Assemblea generale dell'Onu.

«Spero riusciate a trovare nei confini del Primo Emendamento una modalità per combattere l'antisemitismo. Lo so che sei impegnato a farlo. Ritengo sia importante condannarlo», ha osservato Netanyahu.

Musk e X sono state travolte nelle ultime settimane dalle accuse di antisemitismo dilagante sulla piattaforma, e Musk ha puntato il dito contro l'Anti Defamation League ebraica, a suo avviso responsabile di accuse antisemite false contro il social.

Netanyahu difende la sua riforma giudiziaria

Musk ha inoltre riferito di essere stato criticato per l'incontro con Netanyahu proprio in seguito alla sua riforma giusiziaria e alle manifestazioni che ha scatenato. Alcuni dei manifestanti – ha risposto Netanyahu – «non conoscono quello per cui protestano e c'è uno sforzo concertato per far sì che non lo sappiano».

Per Netanyahu l'incontro con Musk è un'occasione per promuovere gli investimenti tecnologici in Israele, mettendo così a tacere i critici sul fatto che la riforma giudiziaria approvata avrebbe allontanato gli investitori. Per Musk il confronto è invece l'occasione per allentare le critiche degli ebrei americani, secondo i quali sotto la sua guida X è divenuta veicolo di odio antisemita.

