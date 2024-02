Rutte appare lanciato per subentrare a Stoltenberg. Keystone

«Il Regno Unito sostiene con forza il premier olandese Mark Rutte a succedere a Jens Stoltenberg come segretario generale della Nato». Lo ha detto un funzionario britannico a proposito della corsa alla successione del norvegese, che sta entrando nel vivo.

«Rutte è molto rispettato in tutta l'Alleanza, ha serie credenziali in materia di difesa e sicurezza e garantirà che l'Alleanza rimanga forte e pronta alla difesa e alla deterrenza», ha aggiunto la fonte.

Rutte è ampiamente considerato l'unico candidato seriamente in lizza e avrebbe ormai raccolto il favore della maggioranza degli alleati, compresi gli Stati Uniti.

Il governo britannico di Rishi Sunak ha poi formalizzato oggi il suo sostegno alla candidatura del conservatore in una nota del Foreign Office.

L'annuncio arriva dopo che Londra aveva rinunciato pubblicamente mesi fa alle ambizioni – inizialmente ventilate – di presentare un proprio candidato: con nomi come quelli degli ex premier Boris Johnson o Theresa May e poi, più concretamente, dell'ex ministro della Difesa e già militare di carriera Ben Wallace.

SDA