Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si offre di formare un governo di unità nazionale dopo aver dichiarato che il paese è in guerra; questo vedrebbe insieme Netanyahu e il leader dell'opposizione, Yair Lapid, finché dura lo stato d'emergenza.

Netanyahu ha fatto l'offerta durante un incontro con Lapid e il leader del partito di Unità Nazionale, Benny Gantz, secondo il Times of Israel, che però riferisce di divergenze tra gli stessi esponenti dell'opposizione. Lapid, in particolare, pur dicendosi disponibile, non vorrebbe che di questo esecutivo tecnico facesse parte l'estrema destra, attualmente nella coalizione che sostiene il premier.

Secondo una dichiarazione rilasciata dal partito Likud di Netanyahu un tale governo avrebbe lo stesso formato del governo Levi Eshkol a cui si unì l'allora leader dell'opposizione Menachem Begin prima della Guerra dei Sei Giorni nel 1967.

