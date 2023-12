La candidata repubblicana alla Casa bianca, Nikki Haley. Keystone

Nikki Haley è pronta a concedere la grazia a Trump se eletta presidente degli Stati Uniti.

Lo ha detto la stessa candidata repubblicana alla presidenza durante un comizio elettorale, spiegando che farlo sarebbe nell'interesse del Paese perché consentirebbe di voltare pagina.

Nel caso in cui Trump fosse ritenuto colpevole, «un leader deve pensare a quello che è nel miglior interesse per il Paese – ha detto Haley -. Ed è nel miglior interesse del Paese non avere un uomo di 80 anni in prigione». La candidata ha aggiunto che la grazia servirebbe a voltare pagina e a non parlare più di Trump.

SDA