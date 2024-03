Nikki Haley ha annunciato l'abbandono della corsa presidenziale. Keystone

Nikki Haley si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. La candidata repubblicana rivale di Donald Trump ha annunciato oggi ufficialmente l'abbandono dalle presidenziali 2024.

In un discorso dalla South Carolina, il suo Stato, l'ex ambasciatrice all'Onu ha dichiarato che «ho lanciato la mia campagna per la presidenza perché amo il mio Paese e una settimana fa mia madre, un'immigrata, ha votato per sua figlia. Ma ora è tempo di lasciare».

«È giunto il momento di sospendere la mia campagna. Ho detto che volevo che gli americani facessero sentire la loro voce. L'ho fatto. Non ho rimpianti», ha detto Haley in apertura del suo discorso, aggiungendo che anche se non dovesse più ricandidarsi userà la sua voce per «le cose in cui credo».

La Haley lascia, ma avendo dalla sua un primato importante: è la prima donna ad aver vinto le primarie repubblicane per la presidenza. La sfidante di Trump ha conquistato ieri il Vermont e la scorsa settimana anche Washington D.C., togliendo all'ex presidente la soddisfazione dell'en plein.

Come anticipato in mattinata dal Wall Street Journal, la Haley non ha dato il suo endorsement a Donald Trump, vincitore del Super Tuesday e prossimo ad ottenere la nomina repubblicana. Lo ha però sfidato a guadagnarsi i voti di chi ha preferito lei, all'ala MAGA del partito.

«Spetta ora a Donald Trump guadagnare i voti di coloro che, nel nostro partito e al di fuori di esso, non lo hanno sostenuto, e spero che lo faccia», ha detto l'ex ambasciatrice all'Onu, insistendo che la strategia del possibile candidato deve essere quella di «coinvolgere le persone nella propria causa, non nell'allontanarle» e questo dipende da lui.

La Haley si è congratulata con Trump dicendo che gli augura ogni bene, ma ha anche precisato che «auguro ogni bene a chiunque possa diventare presidente dell'America».

Trump e Biden invitano i fan di Haley a unirsi a loro

Ad ogni modo sia Donald Trump che Joe Biden hanno corteggiato i sostenitori di Nikki Haley, dopo che ha annunciato il suo ritiro.

Il tycoon li ha invitati a «unirsi al più grande movimento nella storia della nostra nazione», ma non ha rinunciato a criticare Haley, sostenendo che «gran parte del suo denaro proveniva dai democratici della sinistra radicale, così come molti dei suoi elettori, quasi il 50% secondo i sondaggi».

«Trump ha messo in chiaro che non vuole i supporter della Haley, quindi c'è posto per loro nella mia campagna», ha replicato Biden, che ha aggiunto: «So che ci sono molte cose su cui non saremo d'accordo. Ma sulle questioni fondamentali come preservare la democrazia americana, difendere lo stato di diritto, trattarsi a vicenda con decenza, dignità e rispetto, preservare la Nato e resistere agli avversari dell'America, spero e credo che potremo trovare un terreno comune».

SDA