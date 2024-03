Il presidente degli Stati Uniti (a sinistra) l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump (al centro) e Nikki Haley, candidata repubblicana alla Casa Bianca e rivale di Trump Keystone

Donald Trump e Joe Biden sbancano e vincono a valanga nel Super Tuesday, la maxi tornata delle primarie USA con 15 stati e un territorio americano, ipotecando la nomination e quindi il rematch nelle elezioni di novembre.

Ma entrambi vedono confermate le proprie vulnerabilità. Nikki Haley, la rivale repubblicana del tycoon, gli impedisce lo 'strike' strappandogli a sorpresa il liberal Vermont, secondo successo dopo la capitale.

E per ora non molla, continuando ad attrarre uno zoccolo duro di elettori moderati o indipendenti che nelle elezioni generale potrebbero compromettere le chance di vittoria di Trump, soprattutto in alcuni Stati in bilico.

Anche il leader democratico perde un round e naufraga nei caucus delle isole Samoa, dove perde contro uno sconosciuto candidato locale, l'imprenditore Jason Palmer. E ritrova nelle urne di alcuni Stati, come il Minnesota, la protesta del voto arabo per il sostegno a Israele nonostante il «genocidio» a Gaza.

«È stata una serata formidabile»

Per il resto il Super Tuesday va come previsto, con Trump e Biden che fanno incetta della quasi totalità dei delegati in palio, circa un terzo di quelli complessivi. Compresi i bottini più ricchi, quelli di California e Texas, i due stati più popolosi del Paese.

Prima che fossero annunciati tutti i risultati, il tycoon ha pronunciato in diretta tv il suo 'victory speech' a Mar-a-Lago, dove domenica ha incontrato anche Elon Musk ed altri finanziatori repubblicani, a caccia di soldi per la sua campagna ma forse anche per pagare i quasi 500 milioni di sanzioni per gli asset gonfiati.

«Lo chiamano Super Tuesday per un motivo, è stata una serata formidabile», ha detto vantandosi di aver fatto «una cosa che nessuno avevo fatto prima nella storia» e accusando Biden di essere «il peggior presidente di sempre».

Quindi ha profetizzato che il partito repubblicano «sarà presto riunito», aumentando la pressione perchè Haley lasci la corsa.

Biden e Haley rispondono a Trump

Biden gli ha risposto duramente ma solo con un comunicato della sua campagna: Trump «è determinato a distruggere la nostra democrazia, a strappare le libertà fondamentali come la possibilità per le donne di prendere le proprie decisioni in materia sanitaria, e a approvare un altro round di miliardi di dollari in tagli fiscali per i ricchi – e farà o dirà qualsiasi cosa per andare al potere».

Anche la Haley ha preferito affidarsi ad una nota per replicare al tycoon, sostenendo che «l'unità non si raggiunge dicendo semplicemente 'siamo uniti'».

«Resta un ampio gruppo di elettori repubblicani profondamente preoccupati da Trump....questa non è l'unità di cui il nostro partito ha bisogno per avere successo. Affrontare queste preoccupazioni renderà il partito e l'America migliori», ha ammonito.

Haley mollerà?

Ora dovrà decidere se continuare o meno la gara, anche se non ha alcuna speranza di raggiungere il quorum per la nomination.

Ma dopo il Super Tuesday sa di poter contare su un patrimonio di voti che veleggia mediamente intorno al 20% (anche nello stato in bilico del North Carolina), superando il 30% in Virginia, Colorado, Minnesota, e sfiorando il 40% in alcuni Stati, come in Massachusetts.

Quel che basta per far perdere Trump il 5 novembre.

SDA