La socialdemocratica Franziska Giffey, ex-sindaca di Berlino ed ex ministro della Famiglia nel governo Merkel. KEYSTONE

Nuova aggressione a un esponente politico in Germania: la socialdemocratica Franziska Giffey, ex-sindaca di Berlino ed ex ministro della Famiglia nel governo Merkel, attualmente assessore all'Economia a Berlino, è stata colpita alle spalle, con una borsa che conteneva un pesante oggetto, da un 74enne già noto alla polizia per tendenze estremiste e con disturbi mentali.

SDA

Un altro episodio, a un mese dalle elezioni europee, che ha scatenato dure condanne e reazioni, nonostante il gesto sia stato attribuito ad uno squilibrato.

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando da capolista del Ppe al Congresso del suo partito cristiano-democratico (Cdu) a Berlino, ha definito le aggressioni ai politici come «un pericolo per la nostra democrazia», bollando le posizioni dell'estrema destra dell'Afd come tradimento della «patria», per l'appoggio alla Russia di Vladimir Putin e un caso di spionaggio in favore della Cina.

Sulla vicenda è intervenuto anche il cancelliere Olaf Scholz che ha condannato le aggressioni a Giffey e ad altri politici, definendole «oltraggiose e vigliacche».

Giffey, è stata colpita al capo e alla nuca martedì mentre partecipava ad un incontro in una biblioteca nel quartiere di Rudow, all'estrema periferia della città ed è stata portata in ospedale per dei controlli al termine dei quali ha annunciato di «stare bene», prima di mostrarsi di nuovo in tv insieme alla gente.

L'ultimo episodio in pochi giorni

Si tratta dell'ultimo episodio in pochi giorni: sempre ieri a Dresda, nell'ex-Ddr dove l'Afd è prima nei sondaggi elettorali, due capolista comunali dei Verdi sono stati spintonati da un corpulento estremista di destra mentre appendevano cartelli di propaganda.

E nella stessa città venerdì scorso quattro ragazzi tra i 17 e 18 anni, di cui almeno uno chiaramente di estrema destra, hanno picchiato mandandolo in ospedale, dove ha subito un intervento, il capolista regionale della Spd per la Sassonia, Matthias Ecke.

In crescita rispetto ai 27 casi dell'intero 2023, la polizia federale ha contato quest'anno già 22 aggressioni a politici in tutta la Germania, Paese peraltro storicamente traumatizzato da casi eccellenti: dall'assassinio del ministro degli Esteri Walther Rathenau nel 1922 al ferimento dell'allora ministro dell'Interno Wolfgang Schaeuble nel 1990, passando per quello del leader studentesco sessantottino Rudi Dutschke.

SDA