Ancora proteste in Perù. Keystone

Sei persone sono state arrestate e otto sono rimaste ferite nelle nuove proteste di ieri in Perù, che si sono svolte per lo più in modo pacifico, contro il governo della presidente Dina Boluarte. Lo ha riferito in tv il ministro dell'Interno, Vicente Romero.

Il ministro ha precisato che uno degli arrestati, che aveva lanciato una molotov contro la polizia, è stato identificato.

Per l'ex presidente della Repubblica Martín Vizcarra, Boluarte non ha mai voluto elezioni anticipate e basterebbero le sue dimissioni per porre fine alla crisi politica e sociale nel Paese.

Le prime proteste in Perù sono scoppiate tra lo scorso dicembre e marzo di quest'anno, dopo che l'ex presidente Pedro Castillo è stato estromesso e arrestato per aver tentato illegalmente di sciogliere il Congresso.

