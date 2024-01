Secondo l'esercito dello Stato ebraico, a Gaza sarebbero ancoro 133 gli israeliani tenuti in ostaggio da Hamas. (Foto archivio) Keystone

I negoziatori guidati dagli americani si stanno avvicinando a un accordo in base al quale Israele sospenderebbe la guerra a Gaza per circa due mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi ancora detenuti da Hamas.

Lo scrive il New York Times riferendo che l'accordo potrebbe essere siglato nelle prossime due settimane.

I negoziatori hanno sviluppato una bozza scritta che fonde le proposte avanzate da Israele e Hamas negli ultimi 10 giorni in una intesa di base che sarà oggetto di colloqui domenica a Parigi.

Anche se ci sono ancora importanti disaccordi da risolvere, i negoziatori sono cautamente ottimisti sul fatto che un accordo finale sia a portata di mano, secondo i funzionari americani contattati dal New York Times.

SDA