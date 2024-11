Le truppe nordcoreane sono entrate in guerra al fianco della Russia. Keystone

Un numero significativo di soldati nordcoreani sono rimasti uccisi in combattimento in Ucraina. Lo rende noto il New York Times, come riporta l'agenzia giapponese Kyodo.

SDA

Le truppe nordcoreane sono entrate in guerra al fianco della Russia contro l'Ucraina e un numero significativo è stato ucciso, ha riferito il giornale, citando un alto funzionario di Kiev e un alto funzionario statunitense.

Le truppe nordcoreane si sono scontrate per la prima volta con le forze ucraine che stanno occupando una parte della regione russa di Kursk, ha affermato il Nyt.

SDA