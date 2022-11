Obama: «In ballo la verità, i diritti e un'economia giusta»

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama nel suo intervento a Philadelphia Keystone

«I diritti fondamentali, la verità e un'economia giusta sono in ballo in queste elezioni. La democrazia stessa è in gioco in queste elezioni».

Lo ha detto l'ex presidente Barack Obama a Philadelphia chiudendo con il suo intervento un evento a sostegno dei candidati alle Midterm in Pennsylvania rivolgendo un appello ad andare a votare.

«Le elezioni di medio termine non sono uno scherzo, la nostra democrazia è un lavoro di squadra, un presidente non può agire da solo. Voi avete un presidente incredibile alla Casa Bianca e può continuare a fare cose grandiose se votate. Può fare anche di più, ma dipende da voi», ha aggiunto.

SDA