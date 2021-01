Olanda: media, governo Rutte si dimette

Il primo ministro olandese Mark Rutte presenterà al Re le dimissioni Keystone

«Il governo olandese di Mark Rutte si dimette». Lo scrive sul suo sito il quotidiano Volkskrant. Rutte, precisa il giornale, presenterà al Re le dimissioni.

La caduta del governo era già stata annunciata in settimana dopo che diversi partiti della coalizione avevano lasciato intendere che lo scandalo avrebbe avuto conseguenze politiche, aggiunge il giornale De Telegraaf online.

Già in mattinata la tensione politica era alle stelle a L'Aja. Il governo di centrodestra del premier olandese Mark Rutte rischia infatti di saltare sull'onda di uno scandalo legato ai sussidi per l'infanzia. I leader dei partiti della maggioranza (Vvd, Cda, D66 e i Cristiani Uniti) sono riuniti da questa mattina per decidere il destino della squadra di governo.

La tensione è aumentata ieri con le dimissioni del leader del Partito laburista (PvdA) all'opposizione, Lodewijk Asscher, che fu ministro per gli Affari sociali e l'occupazione in un precedente governo Rutte tra il 2012 ed il 2017. Le sue dimissioni hanno ulteriormente aumentato la pressione politica sull'esecutivo.

L'eventuale caduta del governo Rutte III non porterebbe automaticamente ad elezioni anticipate. L'attuale compagine governativa potrebbe infatti continuare a restare in piedi per il disbrigo degli affari correnti sia per la crisi legata al coronavirus ma anche in considerazione del fatto che le elezioni legislative sono previste il prossimo 17 marzo. Il caso, riferisce la stampa locale, è nato dopo che i funzionari del fisco hanno accusato ingiustamente circa 20mila famiglie di frode, facendone indebitare molte per rimborsare le indennità per l'infanzia.

Rutte appartiene al Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (Vvd) ed è primo ministro dal 14 ottobre 2010. Con oltre dieci anni di premierato alle spalle è il secondo leader europeo più longevo dopo la tedesca Angela Merkel.