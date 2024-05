L'aula oggi durante il voto. Keystone

L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato una risoluzione con cui istituisce l'11 luglio come Giornata internazionale della memoria del genocidio di Srebrenica, in Bosnia-Erzegovina.

L'iniziativa era avversata dai serbi, che accusano l'Occidente di riaccendere le tensioni nei Balcani. La risoluzione è stata approvata con 84 voti a favore, 19 contrari e 68 astensioni (per passare serviva la maggioranza semplice).

«State riaprendo delle ferite e perché? Perché a qualcuno serve politicamente», ha commentato il presidente serbo Aleksandar Vucic. «Questo non riguarda la riconciliazione, la memoria, ma qualcosa che riapre vecchie ferite e crea scompiglio politico, non solo nella nostra regione ma anche qui in questa sala», ha aggiunto.

Contraria anche la Russia, che ha definito la risoluzione «provocatoria». «Riteniamo del tutto illogico e immorale che i membri della Nato cancellino dalla storia le prove dei loro bombardamenti nella ex Jugoslavia nel 1995 e nel 1999, imputando tutta la responsabilità ai serbi», ha denunciato l'ambasciatore di Mosca all'Onu Vassily Nebenzia, accusando gli occidentali di «serbofobia».

