Edifici dell'ONU a Gaza sono stati colpiti da bombe. Keystone

Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) ha annunciato «un numero significativo di morti e feriti» in un «bombardamento» della sua sede a Gaza City, evacuata dai suoi dipendenti e ora occupata da centinaia di sfollati palestinesi.

«La tragedia in corso dei civili morti e feriti intrappolati in questo conflitto deve finire – ha dichiarato l'Undp in un comunicato -. I civili, le infrastrutture civili e l'inviolabilità dei locali delle Nazioni Unite devono essere rispettati e protetti in ogni momento».

Nella dichiarazione pubblicata sul suo sito, l'Undp si è detto «profondamente angosciato dai rapporti preliminari sul bombardamento» del complesso a Gaza City, che è stato gestito dal programma dell'Onu «fino al 13 ottobre, quando il personale delle Nazioni Unite ha lasciato i locali».

«Il 6 novembre l'Undp ha riferito che diverse centinaia di persone in cerca di rifugio erano entrate nel complesso e ci sono indicazioni che questo numero sia aumentato in modo significativo», è stato spiegato nel comunicato.

«Il diritto umanitario internazionale, compresi i principi di distinzione, proporzionalità e precauzione, deve essere rispettato e sostenuto», conclude la nota.

SDA