Perù: martedì il rimpasto di governo, via il premier Angulo

Per la presidente peruviana Dina Boluarte, il provvedimento mira a "costruire ponti per il dialogo". (Immagine d'archivio dello scorso 8 dicembre) Keystone

La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha annunciato ieri sera che domani formalizzerà un rimpasto del suo governo costituito poco più di una settimana fa, precisando che l'operazione riguarderà in particolare il premier Pedro Angulo.

Nella sua prima intervista da quando si è insediata alla presidenza dopo l'arresto di Pedro Castillo, Boluarte ha spiegato che l'esecutivo «sta per essere ristrutturato, per dargli una funzione più 'politica' e per costruire ponti per il dialogo» con la popolazione che è scesa in piazza.

Per quanto riguarda Angulo, in un'intervista alla televisione Perù, ha indicato di avere «informazioni» su presunti eccessi commessi dalle forze dell'ordine nelle regioni dove ci sono state manifestazioni contro il governo e il parlamento, sottolineando che essi «dovrebbero essere indagati».

«Ho avuto informazioni – ha quindi precisato – che ci sarebbero state torture o sparizioni di persone che ancora non si sa dove siano. Questo deve essere oggetto di indagine perché non è ammissibile che accada in nessuno Stato».

Su questo delicato tema il premier ha ricordato che la settimana scorsa il ministero degli esteri peruviano ha annunciato l'arrivo a Lima di una delegazione della Commissione interamericana dei diritti umani (Iachr).

SDA