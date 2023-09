Violenze si sono verificate fra militari peruviani e membri di Sendero Luminoso. Sullo sfondo c'è il traffico di cocaina. (Immagine d'archivio). Keystone

Quattro militari peruviani e due membri della guerriglia Sendero Luminoso sono rimasti uccisi a seguito di uno scontro a fuoco nel Dipartimento di Ayacucho.

Lo ha reso noto il comando congiunto delle Forze armate in un comunicato dove si precisa che l'episodio è avvenuto nella località di Putis, al centro della principale regione per la produzione di cocaina del Paese conosciuta come Vraem.

Secondo quanto si legge nella nota «una pattuglia è rimasta vittima di un'imboscata mentre realizzava compiti di controllo territoriale» e nel bilancio complessivo si registrano anche altri tre soldati feriti attualmente ricoverati all'ospedale di Ayacucho.

Il Perù è il secondo produttore mondiale di cocaina dopo la Colombia con 95.000 ettari di coltivazioni e così come avviene con fazioni armate presenti in altri Paesi della regione, si ritiene che anche la guerriglia maoista di Sendero Luminoso sia attualmente dedita al traffico di droga.

SDA