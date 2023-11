La vincitrice del Nobel per la pace di quest'anno. (foto d'archivio) Keystone

La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi ha iniziato uno sciopero della fame nel carcere di Evin, a Teheran. Lo fa sapere la famiglia, citata dall'agenzia francese Afp.

Mohammadi, vincitrice del Nobel per la Pace di quest'anno, ha cominciato lo sciopero nella prigione dove si trova reclusa con l'obiettivo di protestare contro i limiti alle cure mediche per lei e per altri detenuti e contro l'obbligo per le donne di indossare l'hijab nella Repubblica islamica.

«Narges Mohammadi, oggi, attraverso un messaggio dal carcere di Evin, ha informato la sua famiglia di aver iniziato uno sciopero della fame diverse ore fa», hanno dichiarato i parenti in un comunicato, dicendosi preoccupati per le sue condizioni fisiche e di salute.

SDA