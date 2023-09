Secondo fonti vicine al gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin scelse il suo erede. Keystone

I comandanti rimasti a guidare il Gruppo Wagner sarebbero tornati alla base principale di Molkino, nella regione russa di Krasnodar, per scegliere il successore di Yevgeny Prigozhin. Lo riferisce il canale Telegram VChK-OGPU, da sempre molto vicino ai mercenari russi.

A guidare il gruppo dovrebbe essere il comandante il cui nome di battaglia è «Lotus», ovvero Anton Elizarov.

Secondo quanto sostenuto dai canali Wagner, il suo nome era stato indicato dallo stesso Prigozhin che aveva dato istruzioni nel caso in cui fosse stato eliminato l'intero vertice della milizia privata. Non è chiaro quando si svolgerà la riunione per eleggere l'erede dell'ex cuoco di Vladimir Putin, ma dovrebbe essere in questi giorni.

Stando a quanto riferiscono le fonti citate da VChK-OGPU, nel suo «testamento» Prigozhin avrebbe assegnato agli uomini di fiducia della Wagner posti nelle strutture del suo impero degli affari. Questi dovrebbero aiutare suo figlio, Pavel, nella gestione del suo patrimonio.

«Una fonte del VChK-OGPU ha riferito che i comandanti della Gruppo Wagner sono tornati alla base di Molkino. A giudicare dalla composizione, è lì che si terrà il prossimo consiglio dei comandanti dei mercenari, durante il quale il capo della Wagner approverà il comandante con il nominativo "Lotus"» si legge sul canale Telegram vicino alla milizia aggiungendo che «Prigozhin aveva redatto un'istruzione (...) in diversi scenari, tra cui l'eliminazione dell'intero vertice dei mercenari – Prigozhin, Utkin, Chekalov».

«Inoltre, secondo il nostro interlocutore, nel "testamento" di Prigozhin, ai comandanti della Wagner che gli erano particolarmente vicini durante la sua vita sono stati assegnati posti nelle strutture dell'impero degli affari del "cuoco del Cremlino". Dovrebbero aiutare Pavel Prigozhin a proteggere i beni commerciali del padre» ha concluso VChK-OGPU.

SDA