Volontari russi in Ucraina: morto un responsabile se ne fa un altro. Nella foto (del 29 agosto 2023) i fiori deposti a Mosca nelle vicinanze del Cremlino, dopo la morte di Evgheni Prigozhin. Keystone

Vladimir Putin ha chiesto ad Andrei Troshev, ex braccio destro del defunto Evgheni Prigozhin, patron del gruppo Wagner, di formare un corpo di volontari da inviare a combattere in Ucraina. Lo scrive in un comunicato il Cremlino.

«Nell'ultima riunione – ha detto Putin a Troshev, secondo la nota – abbiamo evocato il fatto che sarà impegnato nella formazione di unità di volontari capaci di condurre operazioni militari di vario tipo, ovviamente soprattutto nella zona della 'operazione militare speciale'», come il Cremlino continua a chiamare l'offensiva ucraina.

La riunione, alla quale ha partecipato anche il viceministro alla Difesa Yunus-Bek Yevkurov, ha affrontato il tema dell'integrazione dei miliziani mercenari della Wagner nelle forze armate regolari di Mosca.

Troshev, 61 anni, un colonnello dell'esercito in pensione noto con il nome di battaglia «Sedoi» (capelli grigi), proviene da San Pietroburgo, come Putin e Prigozhin, è un veterano delle guerre in Afghanistan, Cecenia e Siria ed era fino a poco tempo fa uno dei comandanti della Wagner in Siria.

Per questo dal dicembre del 2021 figurava nella lista delle persone colpite da sanzioni dall'Unione europea.

SDA