Putin celebra i successi in prima linea, ma si imbarazza a Dnipro

In prima linea, l'esercito di Kiev non riceve nulla prima di Natale: gli aggressori russi hanno aumentato il numero degli attacchi e stanno respingendo il nemico. Solo sul Dnipro c’è un raggio di speranza per l’Ucraina.

Ucraini sparano con un cannone antiaereo S-60 da 57 mm nell'oblast' di Zaporizhzhya il 18 dicembre. EPA

Hai fretta? blue News riassume per te La Casa Bianca si aspetta una grande offensiva russa tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, quando il terreno sarà ghiacciato.

500 invece di 4000 dollari: a causa della carenza di munizioni, Kiev si affida sempre più ai droni, che sono più economici e precisi.

Attacco e contrattacco: l'attacco di Mosca a Novomychayilivka continua, così come la battaglia per Avdiivka.

L'esercito ucraino perde nuovamente terreno a Bachmut.

Attualmente, la testa di ponte sulla sponda orientale del Dnipro è l'unico raggio di speranza per le forze armate ucraine. Mostra di più

«Il tempo non gioca a nostro favore», dice John Kirby quando i giornalisti a bordo dell'Air Force One gli chiedono della situazione in Ucraina. La Casa Bianca potrebbe ancora mettere insieme un pacchetto di aiuti per Kiev questo mese, ma il contenuto dovrebbe ancora raggiungere la zona di guerra.

È molto importante che il Congresso degli Stati Uniti approvi il sostegno all'Ucraina il prima possibile a gennaio, sottolinea l'ex ammiraglio, che è membro del Consiglio di sicurezza nazionale. «Perché i combattimenti non si fermeranno». La Russia è all'offensiva nell'est e nei pressi di Avdiivka.

Ma questo è solo l'inizio, avverte Kirby. «Se il terreno si ghiaccia tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, sarà più facile per le forze russe iniziare». A questo si aggiungono gli attacchi alle infrastrutture critiche dell'Ucraina, dove l’inverno viene utilizzato come arma. È quindi necessario un aiuto.

L'artiglieria russa può alzare il tiro, Kiev si affida ai droni

Mentre le munizioni di artiglieria si stanno esaurendo, Kiev si affida all'auto-aiuto, come mostra un video di Radio Free Europe/Radio Liberty: al posto di un proiettile, che costa circa 4.000 dollari, vengono utilizzati droni dal costo di circa 500 dollari, che in genere colpiscono con maggiore precisione di un obice. L'Ucraina ha bisogno di 100.000-120.000 droni al mese per sopravvivere.

Gli Stati Uniti e gli europei vogliono produrre 100.000 proiettili al mese entro la fine del 2024. «L'attuale potenziale produttivo della Russia è di 1,5-1,7 milioni di proiettili da 152 millimetri all'anno», afferma Serhiy Zhurets, esperto di sicurezza ucraino. «Quindi possiamo aspettarci la parità nella produzione di munizioni entro la fine del 2024».

Vantaggio Russia

L'attuale disparità di risorse tra le parti in conflitto è dimostrata con chiarezza a Novomychayilivka, che si trova nell'oblast' tra Vuhledar e Avdiivka.

L'esercito russo percepisce un'opportunità a Novomychailivka (contrassegnata in blu) per avanzare in una presunta falla nella difesa ucraina. DeepStateMap

La parte orientale del villaggio, pesantemente fortificata, è sottoposta a intensi bombardamenti aerei e al fuoco dell'artiglieria: il temuto TOS-1A è in azione anche lì, come mostra un video X.

Gli attacchi russi sono seguiti da contrattacchi ucraini. I combattimenti continuano.

A Novomychailivka, gli ucraini devono difendersi da un massiccio attacco russo. YouTube/MilitaryLab

Awdijwka: finto successo a Stepowe

35 chilometri più a nord, il Cremlino sta mantenendo la pressione sull'assediata Avdiivka. Ora che l'esercito russo si sta preparando ad avanzare nella città da est e ha ottenuto successi anche nella tenaglia meridionale, la tenaglia settentrionale è ora sotto attacco.

Battaglia di Avdiivka: e a Stepowe? Poco prima di Natale, i canali russi hanno riportato la notizia che l'esercito era entrato a Stepowe (contrassegnata in blu), che si trova a nord-est di Avdiivka. C'è qualcosa di vero in questo? Immagine: DeerpStateMap Military Lab spiega la situazione: i soldati di Mosca avanzano a piccoli gruppi attraverso il terrapieno della ferrovia verso Stepowe. Non c'è supporto da parte delle unità meccanizzate, perché... Immagine: YouTube/Military Lab ... in terreno aperto, saranno individuati immediatamente e combattuti con i droni. Immagine: YouTube/Military Lab A Stepowe non è rimasta in piedi quasi nessuna casa: non c'è quasi nessuna copertura per la fanteria. Occasionalmente, alcuni russi sono riusciti ad arrivare fino al villaggio, ... Immagine: YouTube/Military Lab ... ma non riescono a mantenere queste posizioni. I russi entrano in una cantina con una porta verde, ma purtroppo per loro... Immagine: YouTube/Military Lab ... non passano inosservati. Appare un veicolo blindato M2 Bradley e ... Immagine: YouTube/Military Lab ... distrugge l'uscita, costringendo gli aggressori a rimanere in una trappola mortale. Immagine: YouTube/Military Lab I Bradley avanzano sempre quando la fanteria si raduna sul lato opposto. Per il momento, sembra che non ci siano vie di fuga per i russi a nord di Avdiivka. Immagine: YouTube/Military Lab

Da Stepowe a Bachmut ci sono ben 47 chilometri in linea d'aria: a nord della città, l'esercito ucraino ha ormai perso tutto il territorio conquistato durante la controffensiva.

A nord di Bachmut, i russi sono di fronte al villaggio di Bohdanivka. Il villaggio di Ivanivske, a ovest della città, dista solo un chilometro dal fronte. L'obiettivo di Mosca in questo settore è la città di Chassiv Yar. (a sinistra sulla mappa). Karte: @Majakovsk73

L'esercito russo sta facendo pressione anche a sud di Bachmut: sta avanzando verso la collina boscosa a ovest di Klishchivka. Le forze ucraine hanno effettuato un attacco di soccorso a est e hanno attraversato il terrapieno della ferrovia. Resta da vedere se questo sarà d'aiuto.

A sud di Bachmut, i russi vogliono riconquistare Klishchivka, persa durante la controffensiva ucraina. Karte: @Majakovsk73

Un raggio di speranza sul Dnipro

L'unico punto luminoso sul campo di battaglia per Volodymyr Zelensky e i suoi militari è la testa di ponte ucraina sulla riva sinistra, orientale, del Dnipro, che i russi chiamano Dnieper - anche se Vladimir Putin ne sminuisce l'importanza e afferma che ci sono state solo poche vittime. Queste dichiarazioni non corrispondono a quan to vissuto sul terreno.

Die aktuelle Lage am linken Dnipro-Ufer. Twitter/Chuck Pfarrer

In realtà, la posizione ucraina a Krynky non solo vincola le truppe russe, ma le decima notevolmente. Secondo Reporting from Ukraine, la Russia ha perso migliaia di soldati e 150 veicoli nella testa di ponte, tanti quanti ad Avdiivka. Ma perché il Cremlino non riesce a respingere gli ucraini?

La mappa mostra che una testa di ponte a nord non avrebbe offerto lo stesso vantaggio in altezza del terreno vicino a Krynky. YouTube/Reporting from Ukraine

Il terreno in questo tratto del fiume è un vantaggio per Kiev: la riva destra, occidentale, è più alta di circa 50 metri rispetto alla riva opposta. Ciò significa che non solo l'artiglieria può aiutare meglio ma anche che i carri armati possono essere schierati per sparare sull'altra sponda.

Questo portafoglio è completato dai piloti di droni che prendono di mira i veicoli russi in avvicinamento. Sono guidati da Robert Brovdi, che ha guadagnato fama nel suo Paese con il nome di battaglia «Magyar».

Anche i carri armati moderni come il T-90M non sono al sicuro dai suoi uomini, come mostra il video qui sopra.