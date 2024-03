Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che "l'unica fonte di potere nel nostro paese è il popolo". Keystone

«Spetta ai cittadini russi decidere sul futuro del paese partecipando alle prossime elezioni presidenziali». Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un discorso video alla nazione. Lo riporta la Tass.

«Solo voi, cittadini russi, potete decidere del futuro della patria - ha aggiunto il leader del Cremlino -. Vorrei sottolineare che l'unica fonte di potere nel nostro paese è il popolo. Questa è la disposizione giuridica fondamentale sancita dalla Costituzione russa».

«Abbiamo bisogno di confermare la nostra posizione e la nostra determinazione ad andare avanti insieme. Ogni voto conta. Ecco perché vi invito a realizzare il vostro diritto di voto nei prossimi tre giorni», ha affermato il leader del Cremlino in un discorso video alla vigilia dell'appuntamento alle urne del 15-17 marzo.

Putin ha invitato i cittadini a dare prova di «patriottismo» e ad andare alle urne. «Andate ai seggi elettorali ad esprimere la vostra posizione civica e patriottica, a votare per il vostro candidato, per il futuro di successo della nostra Russia che amiamo», ha detto alla vigilia delle presidenziali, come riporta Interfax.

«Spetta solo a voi, cittadini russi, determinare il futuro della patria. Non solo dovrete dare il vostro voto, ma dichiarare con fermezza la vostra volontà e aspirazioni, il vostro ruolo personale nell'ulteriore sviluppo della Russia (...) Perché le elezioni sono un passo verso il futuro».

Putin si è rivolto alla nazione prima delle elezioni federali otto volte: nel 2000, 2004, 2016, 2018 (due volte prima delle elezioni presidenziali e dopo averne annunciato i risultati), nel 2021 e nel 2020 prima del referendum nazionale sugli emendamenti costituzionali.

SDA