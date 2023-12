Qualcosa bolle in pentola sulle rive del Dnipro

Sebbene i russi abbiano subito perdite record a novembre, l'esercito ucraino è sempre più sulla difensiva. Tuttavia, le forze di Kiev sono riuscite a espandere la loro testa di ponte sul Dnipro. Seguirà un'offensiva?

Militari ucraini mostrano un cannone antiaereo ZU-23-2 vicino a Kiev, Ucraina, 30 novembre 2023. KEYSTONE

Novembre è stato il mese con le perdite più pesanti per le truppe russe nella guerra in Ucraina.

Tuttavia, la rivista Economist critica l'Occidente per la mancanza di una «visione strategica»: se le cose continuano così, Putin vincerà la guerra.

Secondo Volodymyr Zelensky, è iniziata una «nuova fase».

I fanti della marina hanno ampliato la testa di ponte ucraina a Krynky e stanno prendendo di mira obiettivi nell'entroterra.

Gli attacchi dell'esercito russo nei pressi di Avdiivka continuano a fallire.

Mosca sta mantenendo la pressione a Bachmut e Kupjansk. Mostra di più

Il clima politico generale? È difficile. Da un lato, la Russia sta subendo pesanti perdite in questi giorni: con oltre 25.000 morti o feriti, novembre è stato il mese peggiore per l'esercito di Mosca dall'inizio della guerra. Secondo i dati ucraini, solo il 30 novembre sono stati eliminati 1.180 avversari.

Ma Vladimir Putin non si lascia intimorire. Mentre l'Ucraina, con una popolazione di 43 milioni di abitanti, sta lottando per reclutare personale sufficiente, la Russia, con i suoi 143 milioni di nuovi soldati, li attira con un pagamento una tantum dell'equivalente di 4.800 franchi e uno stipendio mensile di 1.840 franchi, assicurando così una fornitura costante.

La curva è in aumento: perdite russe secondo i militari ucraini. Quelle: Ragnar Gudmundsson

«Putin sembra aver vinto la guerra in Ucraina, per ora», titola l'Economist: «La sua più grande risorsa è la mancanza di visione strategica dell'Europa». Nessuna delle due parti in guerra è attualmente in grado di scacciare l'altra.

Ecco perché questa guerra non riguarda la conquista del territorio, ma la perseveranza.

Zelensky non vuole lamentarsi

L'Occidente soffre di fatalismo, letargia e compiacimento, anche se potrebbe mettere in ginocchio Putin con un maggiore sostegno a Kiev, continua il documento.

Tuttavia, Washington si sta dando la zappa sui piedi con la sua nuova moderazione in termini di sostegno: «La maggior parte del denaro rimane negli Stati Uniti», afferma il Washington Post, poiché le armi di Kiev sono quasi sempre acquistate da produttori nazionali.

Map of states benefiting from Ukraine aid. Arizona, Pensilvania, Arkansas, Michigan, Alabama and Texas lead the way. (This only includes major systems and not small sub contractors or dispersed workforces, in reality Ukraine aid benefits every state economically) pic.twitter.com/slVJj668kb — cameron (@cameron19460429) November 29, 2023

Volodymyr Zelensky deve accontentarsi di ciò che ha. «Stiamo perdendo persone, non sono soddisfatto. Non abbiamo ottenuto tutte le armi che volevamo, non posso essere soddisfatto», ha dichiarato il presidente ucraino all'agenzia di stampa AP.

«Ma non posso nemmeno lamentarmi troppo». La guerra è entrata in una «nuova fase».

La posizione sulla sinistra, sulla sponda orientale del Dnipro. @ChuckPfarrer

Naturalmente, ciò è dovuto anche alle condizioni meteorologiche, e questo può anche essere un vantaggio. Ad esempio, i marines ucraini sulla sponda sinistra e orientale del Dnipro hanno sfruttato la pioggia e la neve per rafforzare la loro testa di ponte a Krynky: finché non ci sono droni russi in volo, attraversare il fiume è molto più sicuro.

La testa di ponte sul Dnipro è stata ampliata

Si dice che circa 400 soldati si siano trincerati lì e l'esercito russo apparentemente non ha i mezzi per combatterle. Ciò è dovuto anche al fatto che l'artiglieria ucraina colpisce non appena il nemico si raduna.

1/ A recent Ukrainian attack in the Kherson region village of Yuvileine killed 4 police staff and injured another 17. The details of the casualties highlight both collaborationist activities and how officials from Russia have been recruited to manage the occupied regions. ⬇️ pic.twitter.com/bTLUtYsQEn — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) November 30, 2023

Come nel villaggio di Juwilejne, a poco meno di 30 chilometri da Krynky: quattro persone sono state uccise e altre 17 sono rimaste ferite in un attacco a una stazione di polizia, in cui alti ufficiali si sono incontrati con dei collaboratori.

Un video X mostra una base russa nell'entroterra colpita da un drone ucraino.

Strike on the base of the Russian FPV drone operators. Video by the Birds of Madyar unit. Kherson region.

(46.7229458, 33.1941497)https://t.co/6AtXzsKsnA pic.twitter.com/mzhKtTcqPN — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 29, 2023

È sorprendente che le forze di Kiev stiano prendendo di mira non solo le apparecchiature per la guerra elettronica, ma anche i sistemi generici di difesa aerea. Si dice che cinque sistemi siano stati distrutti per cinque giorni di seguito.

Il video X qui sotto mostra un colpo a quasi 50 chilometri dalla linea del fronte...

The amount of Russian air defense equipment, which recently get destroyed, is noteworthy. This Buk-M2 has been eliminated today and its position is almost 50km behind the lines and near the coast of the Black Sea.



Source: https://t.co/T9v11Nblqj#Ukraine #Kherson pic.twitter.com/lhto3asJLA — (((Tendar))) (@Tendar) November 30, 2023

... mentre in questo video un Buk-M3 nuovo di zecca va in fumo nella regione di Kherson. È già la preparazione per l'arrivo dell'F-16?

Excellent strike of a single GMLRS against a valuable Russian Buk-M3 air defense system, somewhere at the southern frontlines.



Source: https://t.co/DFfNnTm1Fx#Ukraine #Zaporizhzhia pic.twitter.com/yMNotfubY9 — (((Tendar))) (@Tendar) November 29, 2023

Awdijwka: dal centro? Mi stai prendendo in giro?

La Russia sta subendo le perdite più pesanti ad Avdiivka. L'esercito ha nuovamente fallito nel tentativo di catturare le posizioni ucraine nel campo fuori dai confini della città e a Stepowe. I soldati di Putin sono riusciti a entrare brevemente nel villaggio, ma non sono stati in grado di mantenere la posizione.

A nord di Bachmut, l'attenzione si concentra sul villaggio di Stepwoe e sul quartiere industriale (delineato in giallo). YouTube/Reporting from Ukraine

Poiché l'accesso ai fianchi non funziona, gli uomini di Mosca stanno ora cercando di farsi strada attraverso il centro della fortezza, come a Bachmut.

Lo suggerisce anche una raccolta di video di droni su YouTube: carri armati e mezzi corazzati vengono colpiti sulla strada di accesso che conduce ad Avdiivka da est.

A proposito di Bachmut: gli ucraini hanno perso il villaggio di Chromowe, che si trova appena fuori dalla città, a nord-ovest. Questo permette ai russi di assicurarsi la posizione nella città occupata.

La situazione a Bachmut. @Majakovsk73

I russi fanno pressione su Bachmut e Kupjansk

Questo filmato su YouTube di un soldato ucraino mostra l'aspetto dei combattimenti nei pressi di Bachmut. È possibile vedere le trincee circondate da alberi spogli e farsi un'idea della guerra senza vederne le vittime.

Chi viaggia più a nord lungo il fronte può vedere i russi che attaccano anche lì: la città chiave di Kupjansk rimane protetta perché le difese tengono nei villaggi di Synkivka e Ivanivka.

Die Lage bei Kupjansk. @ChuckPfarrer

Non lontano, vicino a Swatowe, è stato colpito il primo Leopard 1A5 dell'esercito ucraino. L'equipaggio è riuscito a fuggire.

Primo Leopard 1A5 🇺🇦 danneggiato e abbandonato, Ovest di Svatove.

Da notare che nonostante il colpo d'artiglieria estremamente ravvicinato il mezzo non ha preso fuoco. pic.twitter.com/p4AxSHxAJI — OSINT-I (@OSINTI1) November 28, 2023

Infine, un Mig-29 che vola molto, molto basso: