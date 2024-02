Washington lancia l'allarme su un presunto piano di Mosca per la militarizzazione dello spazio. Uno scenario che riporta alla memoria ipotesi di «guerre stellari» evocate tanto tempo fa. Il primo a parlare di sistemi di difesa di questo tipo fu infatti Ronald Reagan, oltre quarant'anni fa.

Una foto del discorso del Presidente Reagan alla Nazione sull'Iniziativa di Difesa per la Sicurezza Nazionale, passato alla storia come Scudo spaziale o Guerre stellari. Casa Bianca, Washington, D.C. 23 marzo 1983. imago images/Everett Collection

Era il 23 marzo 1983: al Cremlino c'era ancora Andropov quando il 40esimo presidente degli Stati Uniti, a conclusione di un discorso sulla sicurezza nazionale, annunciò che avrebbe dato inizio a un programma di ricerca di tecnologie avanzate allo scopo di costruire un sistema di difesa strategica che avrebbe reso sorpassate e inutili le armi nucleari.

Un programma denominato SDI (Strategic Defense Initiative). Ma l'opinione pubblica mondiale lo ribattezzò «scudo spaziale» e i suoi detrattori parlarono anche di «Guerre Stellari», dal titolo della saga cinematografica molto popolare all'epoca, che oggi si chiama «Star Wars» e che è conosciuta in tutto il mondo.

Il programma consisteva, in pratica, in una difesa articolata per bloccare la traiettoria di un ipotetico missile balistico intercontinentale lanciato da un poligono o da un sottomarino dell'Unione Sovietica e diretto sugli Stati Uniti con le relative testate nucleari.

Pochi anni dopo, il mutamento del quadro politico derivato dal crollo del comunismo e dal conseguente smembramento dell'Unione Sovietica spinse il successore di Reagan, George H. W. Bush «padre», a tagliare i fondi destinati allo sviluppo di questo progetto costosissimo.

Due i motivi: prima di tutto era venuta a mancare la ragione principale per la quale era stato concepito e in secondo luogo perché il budget stabilito inizialmente era già stato abbondantemente superato.

Già nel 1984 il solo Centro di tecnologia spaziale dell'Aeronautica statunitense di Kirtland, nel Nuovo Messico, aveva speso quasi la metà dei fondi stanziati per il programma SDI.

SDA