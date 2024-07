Daniel Noboa, il capo di stato ecuadoriano, è stato uno dei primi a denunciare la mancanza di trasparenza nelle elezioni che hanno consegnato un nuovo mandato presidenziale a Nicolas Maduro in Venezuela. (Foto d'archivio) Keystone

Il presidente dell'Ecuador Daniel Noboa è tornato a criticare il processo elettorale in Venezuela, confermando di non voler riconoscere il risultato favorevole per il presidente uscente Nicolas Maduro.

SDA

«In tutta la regione ci sono politici che cercano di aggrapparsi al potere e di negare la pace ai cittadini. Questo è il pericolo che si corre con una dittatura», ha scritto Noboa su X.

Il Venezuela, afferma, «merita l'opportunità di impedire che gli interessi di pochi prevalgano sulla volontà di milioni di persone», per questo «ho chiesto al nostro ministro degli Esteri di compiere i passi necessari per convocare il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) per affrontare la delicata situazione del Venezuela».

Il capo di stato ecuadoriano è stato uno dei primi a denunciare la mancanza di trasparenza nelle elezioni che hanno consegnato un nuovo mandato presidenziale a Nicolas Maduro e rifiutare il risultato delle urne contestato dalle opposizioni.

SDA