Il presidente del Rassemblement National Jordan Bardella Keystone

Il presidente del Rassemblement National (Rn) in pole position in Francia per le elezioni europee di giugno, Jordan Bardella, ha «preso la decisione di non sedere» più con i tedeschi dell'Afd al Parlamento europeo.

SDA

È quanto riferito all'agenzia France Presse dal suo direttore della campagna elettorale, Alexandre Loubet, confermando una informazione del giornale Libération.

SDA