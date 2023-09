Omaggio di re Carlo III per l'anniversario della scomparsa della regina Elisabetta II. Keystone

Re Carlo III ha registrato un messaggio audio, accompagnato dalla fotografia di Elisabetta II preferita dal sovrano, per celebrare il primo anniversario della morte di sua madre, che ricorre oggi.

Elisabetta II è morta l'8 settembre dello scorso anno all'età di 96 anni nel castello di Balmoral, pochi mesi dopo il suo Giubileo di platino che segnava i 70 anni sul trono.

Nel messaggio, il re ricorda «il servizio devoto della defunta regina e tutto ciò che ha significato per tanti di noi», mentre l'immagine che il re ha scelto per omaggiarla mostra una giovane Regina, allora 42enne, seduta in un ritratto.

Nel suo breve omaggio il Re ha ringraziato la nazione per «l'amore e il sostegno» dimostrato a lui e alla regina Camilla durante il suo primo anno da monarca.

«Nel celebrare il primo anniversario della morte di Sua Maestà e della mia ascesa al trono, ricordiamo con grande affetto la sua lunga vita, il suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per tanti di noi», ha detto il Re.

«Sono profondamente grato anche per l'amore e il sostegno che è stato dimostrato a me e a mia moglie durante quest'anno mentre facciamo del nostro meglio per essere al servizio di tutti voi».

Il testo scritto, che accompagna la registrazione audio, è firmato Charles R.

SDA