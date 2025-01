Oggi dovrebbe iniziare un "round finale" di negoziati per la liberazione degli ostaggi in Qatar (foto d'archivio) Keystone

Il «round finale» di colloqui per la tregua di Gaza e la liberazione degli ostaggi è in programma stamani in Qatar, ha dichiarato una fonte informata.

Keystone-SDA SDA

La fonte, chiedendo l'anonimato, ha dichiarato all'agenzia stampa Afp, che «si terrà oggi a Doha l'ultimo round di colloqui», che «ha lo scopo di finalizzare i dettagli rimanenti dell'accordo».

Ai colloqui sono attesi i capi delle agenzie di intelligence israeliane, gli inviati per il Medio Oriente dell'amministrazione americana entrante e uscente e il primo ministro del Qatar. «I mediatori terranno colloqui separati con Hamas», ha aggiunto la fonte.

Ieri, una fonte a conoscenza dei colloqui ha dichiarato che ci sono stati «progressi significativi sui punti ancora irrisolti» dei negoziati in Qatar, che hanno portato alla presentazione di una nuova proposta «concreta» alle parti. La fonte ha aggiunto che c'è stata una risposta iniziale «positiva» da entrambe le parti.