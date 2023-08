Rudolph Giuliani in crisi finanziaria punta a recuperare i conti non pagati da uno dei suoi clienti di lunga data, Donald Trump.

Rudy Giuliani, qui durante una conferenza stampa mentre gli cola sul viso la tinta dei capelli un paio d'anni fa, ha problemi finanziari.

Alle prese con spese legali che aumentano di giorno in giorno, l'ex sindaco di New York ha chiesto a Trump i soldi che ritiene gli siano dovuti per i suoi sforzi per mantenerlo al potere.

Secondo quanto riportato dal New York Times, Giuliani ha fatto direttamente appello a Trump in aprile nel corso di una cena di due ore a Mar-a-Lago.

Un tentativo che non ha portato frutti e che ha spinto Andrew Giuliani, il figlio dell'ex sindaco che ha un rapporto personale con Trump, a visitare l'ex presidente all'inizio del mese nel suo club a Bedminster, New Jersey.

Andrew avrebbe spuntato da Trump la disponibilità di partecipare a due eventi di raccolta fondi per pagare le spese legali al padre.

SDA