Mosca era stata sospesa dopo l'invasione dell'Ucraina. Keystone

Mosca resta isolata al Palazzo di Vetro. La Russia ha fallito la rielezione al Consiglio dei diritti umani per il triennio 2024-2026, da cui è stata sospesa nell'aprile del 2022 per l'invasione dell'Ucraina.

L'Assemblea Generale dell'Onu ha votato per eleggere 15 nuovi membri dell'organismo con sede a Ginevra e Mosca era in gara con Albania e Bulgaria per i due seggi ad appannaggio dell'Europa dell'est, ma ha ottenuto solo 83 voti (la maggioranza richiesta era 97). L'Albania ha ottenuto 123 voti e la Bulgaria 160.

SDA