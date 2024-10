In questi anni, inoltre, diversi cittadini americani sono stati arrestati per accuse ritenute di matrice politica o dei pretesti del Cremlino per poterli poi usare come "pedine di scambio". Keystone

Un tribunale di Mosca ha condannato a 13 anni e mezzo di reclusione uno specialista informatico con doppia cittadinanza russa e americana per «alto tradimento»: lo riferiscono i media russi.

L'imputato, Firuz Dadoboyev, 47 anni, è accusato dai servizi di sicurezza russi di aver tentato di passare dati riservati alla CIA, ma queste accuse non sono confermabili e l'organizzazione non governativa per la difesa dei diritti umani Memorial ritiene che Dadoboyev sia «vittima di repressione politica».

La condanna arriva in un momento in cui il governo russo sta inasprendo sempre più la repressione del dissenso. In questi anni, inoltre, diversi cittadini americani sono stati arrestati per accuse ritenute di matrice politica o dei pretesti del Cremlino per poterli poi usare come «pedine di scambio» per il rilascio di cittadini russi detenuti in paesi occidentali.

