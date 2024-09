Mosca "si occuperà dei banditi ucraini" che hanno cercato di destabilizzare la regione di confine, ha detto Vladimir Putin parlando agli studenti di una scuola di Kyzyl, nella Siberia meridionale, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico. Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che «è fallito» il tentativo ucraino di fermare l'offensiva russa nel Donbass invadendo la regione russa di Kursk.

SDA

Mosca «si occuperà dei banditi ucraini» che hanno cercato di destabilizzare la regione di confine, ha aggiunto il capo del Cremlino, citato dalle agenzie di stampa russe.

Le forze armate russe «faranno tutto perché torni la normalità» nelle regioni di confine con l'Ucraina, in particolare Kursk, Bryansk e Belgorod, ha detto il capo dello Stato parlando agli studenti di una scuola di Kyzyl, nella Siberia meridionale, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico.

Putin, citato dall'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, ha ricordato che in queste regioni attualmente molti studenti sono costretti a fare lezione a distanza a causa di bombardamenti e, in quella di Kursk, per l'invasione delle truppe ucraine.

SDA