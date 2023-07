"Solo quest'anno, 30 navi da guerra di varie classi si uniranno alla flotta russa", ha detto Putin nel suo discorso. (Foto d'archivio) Keystone

«La Russia continua a potenziare la Marina e avrà altre 30 nuove navi da guerra che si uniranno alla sua flotta già da quest'anno». Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin, alla parata annuale della Marina a San Pietroburgo, scrive l'agenzia Tass.

«Oggi, la Russia sta attuando con fiducia obiettivi su larga scala della politica marittima nazionale e aumentando gradualmente la potenza della sua flotta. Solo quest'anno, 30 navi da guerra di varie classi si uniranno ad essa», ha detto Putin nel suo discorso.

«La corvetta missilistica Merkury è una delle navi che sono entrate in servizio di combattimento», ha proseguito lo zar. «I nostri marinai danno tutto, mostrano vero eroismo e combattono con coraggio, come i nostri grandi antenati, in nome della nostra patria», ha aggiunto Putin, ringraziando il personale della Marina russa per aver portato a termine i loro obiettivi in modo impeccabile.

SDA