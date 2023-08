Il progetto del ministro della salute Karl Lauterbach è aspramente criticato dall'opposizione Cdu-Csu e da membri del sindacato di polizia. Keystone

Il gabinetto di governo tedesco ha approvato oggi il progetto di legge per la legalizzazione parziale della coltivazione e del consumo di cannabis in Germania. La proposta dovrà ancora passare al vaglio del Bundestag e del Bundesrat. Lo riporta Tagesschau.

La bozza del ministro della salute Karl Lauterbach prevede, tra l'altro, il diritto per gli adulti a un possesso personale di 25 grammi di cannabis e di un massimo di tre piante. Per i minori di 18 anni il consumo resta vietato, mentre per chi ha tra 18 e 21 anni sarà più limitato.

La coltivazione dovrebbe inoltre essere permessa all'interno di appositi social-club, formati al massimo da 500 persone, con consegne individuali per i membri limitate a 25 grammi al giorno e a 50 grammi al mese. Sui club di coltivazione, tuttavia, saranno i Länder a decidere.

Il ministro tedesco dei trasporti, Volker Wissing, vuole inoltre inserire ulteriori limiti in relazione alla guida di automobili.

Il progetto di Lauterbach è aspramente criticato dall'opposizione Cdu-Csu e da membri del sindacato di polizia, secondo cui il traffico illegale di cannabis non sarà stroncato con questa legge. Un nuovo dibattito sugli effetti sulla salute della cannabis sta inoltre emergendo in Germania.

SDA