Si aggrava il bilancio. Keystone

Aumentano le vittime delle alluvioni e inondazioni in Kenya. Dopo la tragedia di Mai Mahiu, a nord di Nairobi, dove l'esondazione di un fiume ha ucciso fino a ora 71 persone, il numero dei morti per il maltempo è salito a 166 dall'inizio delle piogge stagionali.

SDA

Lo ha riferito il governo, come riportato dall'emittente Citizen Tv. Il presidente William Ruto ha convocato per questa mattina una riunione speciale di gabinetto «per discutere le misure aggiuntive che il governo adotterà per assicurarsi che i cittadini, vittime dei cambiamenti climatici e colpiti da smottamenti e inondazioni, siano assistiti», ha dichiarato il portavoce Isaac Mwaura.

Mentre si scava ancora nel fango del villaggio a nord di Nairobi, il servizio meteorologico nazionale prevede che le piogge in Kenya possano continuare per tutto il mese di maggio.

SDA