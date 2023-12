Olaf Scholz si è espresso alla conferenza del Partito socialdemocratico (SPD) a Berlino. Keystone

La Germania dovrebbe essere pronta ad aumentare il sostegno all'Ucraina se da altri paesi dovesse venire meno.

Lo ha detto oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz alla conferenza del Partito socialdemocratico a Berlino, come riporta l'emittente pubblica di radiodiffusione Deutsche Welle.

Il cancelliere ha aggiunto che «questa guerra probabilmente non finirà presto» ed è quindi importante «essere in grado di fare ciò che è necessario per il lungo termine», ossia «continuare a sostenere l'Ucraina nella sua lotta difensiva».

