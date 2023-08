Il leader nordcoreano Kim Jong Un osserva un test missilistico Keystone

Il premier nipponico Fumio Kishida sollecita la Corea del Nord a fermare i propositi di lancio di un satellite, a meno di tre mesi dal primo tentativo fallito da Pyongyang.

«Ho incaricato i ministri di fornire informazioni al pubblico, di cooperare con i Paesi interessati e di invitare la Corea del Nord ad accantonare questo lancio e ad adottare tutte le misure possibili per prepararsi a qualsiasi eventualità imprevista», ha detto Kishida incontrando i media.

Il Nord ha notificato alla guardia costiera giapponese i suoi piani: il lancio è previsto tra il 24 e il 31 agosto e interesserà presumibilmente un satellite spia militare.

Analogo il punto di vista della Corea del Sud, per la quale il lancio preannunciato da parte della Corea del Nord di un satellite spia militare è un «atto illegale» in quanto richiede l'uso di tecnologia legata a quella dei missili balistici, da lungo tempo vietata.

Per questa ragione, Seul ha invitato Pyongyang ad accantonare le sue velleità perché «il cosiddetto 'lancio satellitare' è una chiara violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu – ha chiarito una nota del ministero dell'Unificazione che a Seul gestisce le relazioni con lo Stato eremita -. Non importa quali scuse il Nord cerchi di addurre, non può semplicemente giustificare questo atto illegale».

SDA