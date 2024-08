Kamala Harris sempre in testa nei sondaggi anche su economia Keystone

Per la prima volta Kamala Harris supera il suo rivale Donald Trump su una delle due questioni dove è sempre stato avanti.

SDA

Secondo un sondaggio del Financial Times e della University of Michigan Ross School of Business, il 42% degli americani dicono di fidarsi di più della candidata presidenziale democratica per la gestione dell'economia, contro il 41% ottenuto dal tycoon. Mentre la percentuale dell'ex presidente è rimasta invariata rispetto al mese scorso, Harris ha guadagnato 7 punti rispetto ai numeri di Joe Biden in luglio.

«Il fatto che gli elettori siano stati più positivi su Harris che su Biden... dice tanto su quanto male stesse andando Biden e quanto bene stia andando Harris», ha affermato Erik Gordon, professore alla University of Michigan Ross School.

Nonostante i forti dati sulla crescita e l'occupazione negli Stati Uniti, Biden ha fatto fatica a convincere gli elettori che le sue politiche economiche li stavano avvantaggiando, una tendenza che è continuata dopo il suo ritiro dalla campagna presidenziale. Gli americani citano ancora in modo schiacciante l'inflazione come la loro preoccupazione principale in vista delle elezioni di novembre e il sondaggio ha mostrato che solo il 19% degli elettori ritiene di stare meglio oggi rispetto a quando Biden è entrato in carica nel 2021.

Ma il nuovo sondaggio Ft-Michigan Ross ha anche mostrato che Harris potrebbe essere in grado di prendere le distanze da Biden sulle questioni economiche. Ben il 60% degli intervistati ha affermato che dovrebbe o rompere completamente con le politiche economiche del presidente o «apportare grandi cambiamenti» alla sua piattaforma. Harris ha anche goduto di un indice di approvazione significativamente più alto di Biden, con il 46% degli elettori registrati che ha affermato di approvare il lavoro che stava svolgendo come vicepresidente, rispetto al 41% di gradimento del lavoro del presidente.

