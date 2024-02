Migliaia di agricoltori e allevatori si sono radunati nella piazza dell'iconica Porta di Alcalá. Keystone

Sono stati circa 4'000 i partecipanti alla protesta di agricoltori e allevatori scesi in piazza oggi a Madrid, con decine di trattori in corteo nel centro della capitale spagnola: lo ha indicato la prefettura locale, citata dai media spagnoli.

Gli organizzatori della manifestazione elevano invece la cifra a 13'000 persone.

Come mostrato dai media iberici, i mezzi agricoli hanno sfilato in diverse vie della città, lungo percorsi autorizzati dalle autorità; una parte ha poi avuto possibilità di spingersi fino alla sede del Ministero dell'agricoltura, situato nei pressi della stazione di Atocha. La richiesta di «prezzi equi» è una delle principali rivendicazioni dei partecipanti alla manifestazione.

Nel frattempo, migliaia di agricoltori e allevatori a piedi si sono radunati nella piazza dell'iconica Porta di Alcalá. In questo frangente, ci sono stati momenti di tensione tra alcuni manifestanti e poliziotti schierati per impedire loro di avanzare verso una zona non autorizzata, con spintoni e manganellate.

Si sono inoltre sentiti cori con insulti rivolti al premier Pedro Sánchez, mentre il leader dell'organizzazione agraria che ha indetto la protesta (Unión de Uniones), è risultato lievemente ferito, secondo l'agenzia Efe.

Non sono mancate anche le polemiche: la stessa Unión de Uniones sostiene infatti che le autorità avrebbero «ostacolato» la marcia di una parte dei trattori messisi in viaggio per Madrid. Questa circostanza, secondo la prefettura, è dovuta al fatto che il numero di mezzi agricoli che hanno tentato di entrare nella capitale è stato superiore a quello stabilito alla vigilia (500).

Altre proteste degli agricoltori hanno intanto avuto luogo in province come Malaga, Murcia, Cáceres e Saragozza.

SDA