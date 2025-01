Il premier britannico Keir Starmer (foto d'archivio) Keystone

Keir Starmer è giunto a sorpresa a Kiev, nella sua prima visita da premier britannico, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e firmare un trattato bilaterale che celebri i 100 anni di partnership con l'Ucraina. Lo riferisce Downing Street.

Keystone-SDA SDA

«Il Regno Unito e l'Ucraina firmeranno una storica partnership lunga 100 anni per approfondire i legami in materia di sicurezza e rafforzare il nostro legame per le generazioni future», si legge in una nota.