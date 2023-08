Un decennio alla guida dell'alleanza per il norvegese. Keystone

Jens Stoltenberg lascerà l'incarico di segretario generale della Nato nell'ottobre 2024.

Lo ha confermato in un'intervista alla CNN, dopo che era previsto che il suo mandato si concludesse quest'anno, ma con la guerra in corso è stato prolungato di altri 12 mesi, portando la sua guida dell'alleanza a un totale di 10 anni.

«Sì, questa è la mia ultima proroga», ha detto Stoltenberg. «È un privilegio servire come segretario generale della Nato ed è estremamente significativo, soprattutto ora che in Europa è in corso una vera e propria guerra», ha aggiunto.

«Abbiamo bisogno che l'Europa e il Nord America restino uniti, ed essere segretario generale per contribuire a raggiungere questo obiettivo è davvero un grande privilegio».

SDA