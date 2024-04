Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sda

«La Nato oggi è più grande, più forte e più unita che mai». Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg aprendo la cerimonia di festeggiamento dei 75 anni del Trattato Atlantico con la partecipazione dei 32 ministri degli Esteri alleato.

Oltre al segretario generale, sul palco si alternano i ministri degli Affari Esteri di Albania, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia e Belgio (ovvero i nuovi membri sin dalla caduta dell'Urss nonché il Paese ospite).

«Non credo negli Stati Uniti da soli come non credo nell'Europa da sola», ha aggiunto Stoltenberg. «L'Europa ha bisogno degli Usa per la sua sicurezza e gli Usa, grazie alla Nato, hanno più amici e partner di ogni altra potenza, e questo moltiplica la loro forza», ha aggiunto.

«Io credo nell'America e nell'Europa insieme unite nella Nato, perché insieme siamo più forti e più sicuri». «Al principio avevamo 12 membri, oggi siamo 32. Dunque qualcosa di giusto lo stiamo facendo», ha concluso Stoltenberg strappando un sorriso ai partecipanti.

SDA