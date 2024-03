Attentato a Mosca, confermati oltre 60 morti e circa 145 feriti

I vigili del fuoco russi spengono l'incendio nella sala concerti del Crocus City Hall in seguito all'attentato a Krasnogorsk, fuori Mosca, in Russia. KEYSTONE

L'attentato a Mosca ha provocato oltre 60 morti e circa 145 feriti, 120 dei quali ricoverati in ospedale. L'Isis ha rivendicato l'attacco, mentre Kiev si è detta estranea ai fatti.

Uomini armati in tenuta mimetica hanno fatto irruzione in una sala da concerti a nord-ovest del centro aprendo il fuoco senza pietà sugli spettatori. Gli assalitori avrebbero lanciato anche granate o bottiglie incendiarie e poco dopo l'intero edificio si è trasformato in un rogo.

Tra i feriti almeno 3 bambini. Putin ha augurato ai feriti una pronta guarigione.

La rivendicazione dell'Isis: «Miliziani dello Stato islamico – si legge in un messaggio sul canale Telegram del gruppo jihadista – anno attaccato un grande raduno alla periferia di Mosca» e poi si sono «ritirati sani e salvi nelle loro basi».

Circa due settimane fa l'Fsb aveva detto di avere eliminato una cellula della branca afghana dell'Isis che pianificava un attacco armato nella capitale mentre gli Stati Uniti avevano avvertito Mosca della possibilità di un attentato.

SDA