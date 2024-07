Rishi Sunak a testa bassa dopo il tracollo dei Tory. Keystone

«Mi dimetterò dalla carica di leader conservatore, ma non immediatamente». Lo ha detto il premier uscente Rishi Sunak nel suo ultimo discorso a Downing Street.

Nel suo nel suo ultimo discorso al Regno Unito dopo il disastroso tracollo dei Tory nelle elezioni politiche e prima di recarsi a Buckingham Palace da re Carlo III e rassegnare le sue dimissioni, il premier conservatore uscente ha affermato: «Mi dispiace e mi prendo tutta la responsabilità della sconfitta».

«Tra poco incontrerò Sua Maestà il Re per presentare le mie dimissioni da primo ministro del Paese. Vorrei dire prima di tutto che mi dispiace (I'm sorry)» – ha detto Sunak -. «Ho dato tutto me stesso in questo lavoro, ma avete inviato un chiaro segnale che il governo del Regno Unito deve cambiare e il vostro è l'unico giudizio che conta. Ho sentito la vostra rabbia, la vostra delusione. E mi assumo la responsabilità di questa sconfitta».

