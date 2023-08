Le tasse sui conti offshore e sui profitti dei fondi dei super-ricchi e l'adeguamento del salario minimo. Sono i punti cardine della rivoluzione sociale varata dal presidente progressista Luiz Inacio Lula da Silva per «ricostruire il Brasile», nel tentativo di creare condizioni più eque, e spingere lo sviluppo della classe media.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva il 16 agosto 2023. EPA

Il primo tassello – l'aggiustamento del salario minimo – è già un dato di fatto.

Dopo il via libera del Senato all'iniziativa che nei mesi scorsi aveva portato ad un aumento da 1302 a 1320 real (circa 235-240 franchi), Lula ha licenziato il testo che definisce l'indice di aggiustamento sulla base di inflazione e variazione del pil. La stima è di un rialzo nel 2024 a 1421 real (circa 255 franchi).

E la stessa legge garantisce l'esenzione dall'imposta sul reddito a quanti guadagnano fino a due salari minimi (attualmente 2640 real, circa 475 franchi).

Tassa i super-ricchi

Ma l'ex sindacalista si è spinto oltre ed ha firmato una misura provvisoria per tassare i profitti provenienti dai fondi esclusivi dei super-ricchi, investimenti che prevedono una soglia minima di ingresso da dieci milioni di real (circa 1,8 milioni di franchi).

Un'iniziativa che secondo le stime dovrebbe colpire 2500 brasiliani, per un valore investito di 757 miliardi di real (oltre 135 miliardi di franchi), il 12,3% del totale dei fondi investiti nel Paese.

Secondo la norma – in vigore da subito, ma che dovrà essere approvata dal congresso entro 120 giorni – dal 2023 questa tipologia di fondi sarà gravata da un'imposta del 10%.

In questo modo, il governo spera di raccogliere circa 24 miliardi di real (4,3 miliardi di franchi) entro il 2026, ultimo anno del mandato di Lula, e compensare parzialmente le esenzioni per quanti guadagnano l'equivalente di due salari minimi.

«Protesteranno, ma è così che ricostruiamo il Brasile»

Allo stesso tempo, il leader ha inviato al parlamento un progetto di legge (quindi non ancora in vigore) per balzelli sui conti e le aziende nei paradisi fiscali fino al 22,5% all'anno, con una raccolta di 20,93 miliardi di real (circa 3,8 miliardi di franchi) tra il 2024 e il 2026.

«Ci saranno questi o quelli che protesteranno ma è così che ricostruiremo il Brasile», ha promesso il capo dello Stato, aggiungendo che attualmente nelle imposte sul reddito «i poveri pagano proporzionalmente più di un proprietario di banca. Queste persone guadagnano un sacco di soldi e non pagano nulla. Lo stato sociale europeo – ha indicato portando un esempio – si basa su una contribuzione più equa».

«Quanto abbiamo fatto è giusto e sensato, e spero che il congresso invece di proteggere i più ricchi salvaguardi i più poveri», ha insistito il presidente nella sua diretta settimanale sui social. «Vogliamo creare una società di classe media – ha sottolineato -. Chi ha di più paga di più, chi ha di meno paga di meno. Questo è il mondo che vogliamo per il Brasile, e questa è la mia ossessione».

SDA